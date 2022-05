Vaiolo delle scimmie in Liguria: ricoverata 22enne rientrata dalle Canarie

Primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria. Una ragazza di 22 anni, residente nel Levante ligure, rientrata lunedì dalle Canarie, è ricoverata presso la Clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova perché avrebbe contratto l’infezione. Il Policlinico conferma che “sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di vaiolo delle scimmie, che risponde alla definizione segnalata dall’Oms”.

Salgono da 84 a 98 i casi confermati in Spagna di vaiolo delle scimmie secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità nel suo aggiornamento giornaliero. In aumento anche il numero dei casi indicati inizialmente come scartati, che sono passati da 73 a 102.

Situazione insolita ma contenibile” – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito oggi che i 200 casi di vaiolo delle scimmie rilevati nelle ultime settimane, in Paesi in cui il virus non circola abitualmente, potrebbero essere “solo la punta dell’iceberg”.

“Gli esperti stanno cercando di determinare cosa abbia causato questa “situazione insolita” e i risultati preliminari non mostrano variazioni o mutazioni nel virus del vaiolo delle scimmie, ha affermato Sylvie Briand, direttrice del dipartimento globale di preparazione al rischio infettivo dell’Oms. “Abbiamo opportunità per fermare la trasmissione: se mettiamo in atto le misure giuste ora, probabilmente possiamo contenerlo rapidamente”, ha concluso. tgcom24.mediaset.it

