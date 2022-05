Vaiolo scimmie, Galli: “Epidemia probabilmente scaturita da raduno alle Canarie”

Napoli, 24 maggio 2022 “I poxvirus sono molto diversi da quello del Covid, sono virus a DNA e tendono ad adattarsi in numero enorme, in migliaia di anni, ad una propria specie. Il vaiolo definito della scimmia è un virus un po’ meno selettivo, ma è probabile che un suo serbatoio sia rappresentato da un roditore africano, probabilmente scoiattoli del genere ‘funisciurus’, che sono quelli più candidati, tra tutti, per le ricerche eseguite. L’epidemia sembra essere sta determinata da maschi che fanno sesso con maschi, probabilmente scaturita da un ampio raduno alle Canarie”.

Così il virologo Massimo Galli, rispondendo alla domanda di un giornalista a margine di un seminario scientifico a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

