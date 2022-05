Oms, poliomielite selvaggia in Mozambico e Malawi

Le autorità sanitarie del Mozambico hanno dichiarato un focolaio di poliomielite selvaggia dopo aver riscontrato il primo caso da più di 30 anni in un bambino nella provincia nord-orientale di Tete. Lo rende noto l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in un comunicato, secondo cui il caso è stato riscontrato dai medici dopo che il bambino ha iniziato a manifestare sintomi di paralisi alla fine di marzo. Un caso analogo era stato segnalato in precedenza nel vicino Malawi.

“La scoperta di un altro caso di virus della poliomielite selvaggia in Africa è molto preoccupante, anche se non sorprende, vista la recente epidemia in Malawi. Tuttavia, mostra quanto sia pericoloso questo virus e quanto velocemente possa diffondersi”, ha affermato in una nota il direttore regionale dell’Oms per l’Africa, Matshidiso Moeti. Il ministero della Salute di Maputo sta pianificando una campagna di vaccinazione mirata a raggiungere i bambini non immunizzati o parzialmente protetti per rafforzare la loro immunità.

La poliomielite selvaggia rimane endemica solo in due Paesi al mondo: Afghanistan e Pakistan. Il sequenziamento effettuato sul campione raccolto in Mozambico mostra che il ceppo è simile a quello circolante in Pakistan. La poliomielite di solito colpisce i bambini sotto i cinque anni, portando a volte a una paralisi irreversibile. Sebbene non abbia cura, la malattia può essere prevenuta attraverso la vaccinazione. www.agenzianova.com

