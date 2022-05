Aldo Grandi al salone del libro di Torino per presentare ‘Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli’

Appuntamento con i cinquant’anni dalla morte di Giangiacomo Feltrinelli, l’editore che morì mentre stava piazzando una carica di esplosivo ad un traliccio dell’alta tensione a Segrate, periferia di Milano. Il libro ‘Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli’ edito da Chiarelettere, sarà presentato domenica prossima 22 maggio alle ore 13 nella sala bianca al Salone del libro di Torino, la più importante manifestazione dedicata all’editoria e alla carta stampata.

Con lui, a introdurre e partecipare all’iniziativa, Marco Castelnuovo, direttore dell’edizione torinese del Corriere della Sera (Corriere Torino) e l’ex militante di Potere Operaio nonché compagno di Feltrinelli e dei suoi Gap Francesco ‘Cecco’ Bellosi da Como. Bellosi era il Cocco Bill annotato dallo stesso Feltrinelli nella sua agendina ritrovata sul suo cadavere dagli investigatori il giorno seguente alla sua morte. E proprio quel giorno, il 15 marzo 1972 – Feltrinelli era ‘saltato’ in aria la sera del 14 marzo 1972 – Cecco Bellosi alias Cocco Bill aveva appuntmento con l’editore a Lugano in Svizzera, incontro al quale, ovviamente, Feltrinelli non arrivò mai esattamente come avvenne anche per la ex compagna Inge Schoental e per il figlio Carlo che lo attesero inutilmente in un bar della località elvetica.

