L’Ucraina vuole armare un milione di cittadini

In un post su Facebook , il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha affermato questa mattina che il suo Paese sta entrando in “una nuova e lunga fase della guerra”.

“Per vincerE, dobbiamo pianificare attentamente le risorse, evitare errori e schierare le nostre forze [militari] in modo tale che il nemico alla fine si spezzi “ , ha aggiunto. E precisare che “sono stati avviati i processi che garantiranno l’incremento del potenziale di difesa dell’Ucraina. Ciò riguarda sia l’acquisizione che la produzione di mezzi di difesa” .

Armare un milione di cittadini

Con un obiettivo chiaro: soddisfare i bisogni dell’esercito ucraino, ma anche quelli del “milione di persone che [saranno] confrontate con il nemico” .

Il ministro della Difesa era ottimista sulle capacità produttive ucraine, spiegando che “alla fine di aprile, del numero totale di giubbotti antiproiettile forniti alle nostre forze di difesa, il 50% era del ministero della Difesa e il 50% in varie forme di assistenza da cittadini, volontari e organizzazioni civiche. Al 13 maggio, questa percentuale è già dal 57% al 43%. E stiamo aumentando il volume della fornitura ogni giorno. »

Nonostante l’armamento che lo Stato ucraino intende portare alla sua popolazione, Reznikov ha avvertito i suoi compatrioti che “ci aspettano settimane estremamente difficili” e questo nonostante gli aiuti internazionali. AGENPRESS

Condividi