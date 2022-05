Festival della scienza: dato troppo spazio a chi non si fida dei vaccini

E’ ufficialmente iniziata il 12 maggio, l’ottava edizione del Festival della Scienza Medica a Bologna. “La collaborazione con un istituto di ricerca cosi’ prestigioso come il Karolinska Institutet e’ per noi motivo di grande soddisfazione”, queste le parole di Fabio Roversi Monaco, ideatore del Festival della Scienza Medica.

Numerosi sono i temi dibattuti durante il festival, come anticipato da Gilberto Corbellini, direttore del comitato scientifico. Tra questi la necessita’ di migliorare l’informazione scientifica:

“Gli scienziati possono essere bravi in laboratorio, ma nel rapporto con il largo pubblico cadono negli stessi errori da loro criticati, come quello di disinformare l’opinione pubblica. Durante la pandemia, infatti, abbiamo assisitito a virologi che parlano di immunologia e immunologi esperti di epidemiologia”. “Quello che e’ accaduto e’ che e’ stato dato troppo spazio a quella parte marginale della societa’ che non si fidava dei vaccini o negava l’esistenza del virus“. ANSA

