Ucraina, Casa Bianca: “Siamo pronti a una soluzione diplomatica”

Casa Bianca: sarà una guerra lunga, Putin ha ambizioni.

Quella in Ucraina “sarà una guerra lunga e dobbiamo prepararci”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca confermando la valutazione dei servizi di intelligence americani. “Crediamo che Putin abbia ancora ambizioni”, ha detto.

Pronti a una soluzione diplomatica

La portavoce della Casa Bianca, Psaki: Russi non disposti a sedersi a tavolo

“Siamo pronti a una soluzione diplomatica ma i russi non sono disposti a sedersi a un tavolo“: cosi’ la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, a chi le chiedeva della richiesta del premier Mario Draghi- che sta incontrando nello Studio Ovale il presidente Usa, Joe Biden- di lavorare per cercare un cessate-il-fuoco in Ucraina. ”Gli Stati Uniti ritengono che la situazione tra Ucraina e Russia andrebbe risolta diplomaticamente, ma allo stato attuale non sembra che la Russia sia interessata ai colloqui di pace”. lastampa.it

