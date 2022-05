UE, Borrell: “lieto di annunciare 1,5 miliardi di euro per la Siria”

BRUXELLES- “Mentre la guerra infuria in Ucraina, il conflitto in Siria sta entrando nel suo dodicesimo anno. Dobbiamo assicurarci di non dimenticare il popolo siriano e di continuare a spingere per una Siria pacifica. E vi ringrazio per aver rafforzato questo messaggio con la vostra presenza qui oggi”.

“Oggi il nostro primo ed essenziale compito è quello di assicurare che le promesse di assistenza umanitaria rimangano almeno al livello dell’anno scorso. Sapete che i bisogni rimangono enormi. Anche se la Siria non è più sulle prime pagine, nei titoli dei media di tutto il mondo, anche se si parla meno della Siria, siamo ben consapevoli che il 90% dei siriani che vivono in Siria vivono in povertà: il 90% significa tutti”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto Rappresentante per la politica estera Ue, aprendo i lavori della sesta conferenza di Bruxelles sul futuro della Siria e della regione.

1,5 miliardi di euro per la Siria

“L’anno scorso la Commissione Europea si è impegnata a stanziare 560 milioni di euro per il 2022 per contribuire agli aiuti in Siria. E nel dare l’avvio alla Conferenza dei donatori sono lieto di annunciare oggi un ulteriore impegno di 1 miliardo di euro per l’anno solare 2022: questo porterà il nostro contributo cumulato a più di 1,5 miliardi di euro. Per il 2023 l’Unione Europea fornirà lo stesso sostegno finanziario: 1,56 miliardi di euro. Questo finanziamento sarà a beneficio dei siriani in Siria, a beneficio dei rifugiati e delle comunità che li ospitano nella regione”. Ha concluso Borrell. ANSA EUROPA

