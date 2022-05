Biden: “Se non ci opponiamo, i dittatori continueranno ad arrivare”. “Se non ci opponiamo ai dittatori… continueranno ad arrivare”. Lo ha detto Joe Biden in Alabama dalla fabbrica dei missili anti-tank Javelin forniti a Kiev per difendersi dall’invasione russa.

Il presidente americano ha spiegato che sono “oltre 5.500” i missili inviati all’Ucraina, poi ha ribadito che “le forze russe hanno commesso molti crimini di guerra e gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese”. tgcom24.mediaset.it

