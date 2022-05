Mosca a Draghi: “Politici italiani ingannano l’opinione pubblica”

“Parliamo di un Paese, l’Italia, in cui c’è libertà di espresione: Lavrov appartiene a un Paese in cui non c’è. L’Italia permette di esprimere le opinioni anche quando sono false e aberranti: quel che ha detto Lavrov è aberrante. E la parte su Hitler è veramente oscena”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

“La Tv trasmette liberamente. Si parla di intervista ma è stata è stata un comizio. La domanda che ci dobbiamo porre è: si deve accettare di invitare una persona che chiede di essere intervistata senza contraddittorio e non un minuto-due? Non è granchè professionalmente e fa venire in mente strane idee”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, a proposito dell’intervista del ministro degli esteri russo a Rete4. (askanews)

La risposta di Mosca: i politici italiani ingannano l’opinione pubblica

“Voglio che i cittadini italiani sappiano la verità. Perché i politici italiani stanno ingannando la loro opinione pubblica”. Così la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dopo le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi seguite all’intervista di Rete4 al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. In un messaggio diffuso stamani su Telegram, Zakharova afferma che “l’iniziativa di condurre l’intervista non è partita dal ministero degli Esteri” di Mosca, “ma da giornalisti italiani”.

