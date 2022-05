Meloni contro Lavrov: “bestialità affermate su Rete4”

Meloni contro Lavrov – “Dopo le bestialità affermate ieri sera su Rete4 dal ministro russo Lavrov, che ha ripetuto le vergognose tesi della propaganda russa, gli italiani hanno ben compreso quanto siano insensate le giustificazioni del governo russo sull’invasione in Ucraina. Non può essere data a Mediaset la responsabilità di tali affermazioni: se oggi gli italiani comprendono meglio le ragioni per le quali è necessario difendere l’Ucraina è anche grazie alla libertà di stampa e di parola, che in Italia sono diritti costituzionali garantiti”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (adnkronos)

