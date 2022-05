PIAZZA LIBERTA’, dalle pandemie alla guerra

Dalle pandemie alla guerra – Piazza Libertà, trasmissione di sabato 30 Aprile 2022.

OSPITI: BARBARA BALANZONI (Medico Anestesista Rianimatore, laureata in Giurisprudenza. Ha lavorato all’estero in Kosovo, come Ufficiale Medico del contingente italiano nel 2012, e in Afghanistan, come anestesista di Medici Senza Frontiere, nel 2013), Avv. MANOLA BOZZELLI (Vice Pres. Ass. Arbitrium), DAVID GRAMICCIOLI (Giornalista, scrittore e speaker radiofonico), GIANLUCA SCIORILLI (Esperto nei settori della formazione, sicurezza, difesa e intelligence in ambito internazionale incluse aree ad alto rischio).

PIAZZA LIBERTA’ E’ UN PROGRAMMA AUTOGESTITO: I NOSTRI SPONSOR SIETE VOI!

Aiutateci con una donazione

cliccando qui ► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

Grazie al vostro contributo, potremo mantenere la nostra indipendenza.

SEGUITECI SU

Telegram https://t.me/piazzalibertaufficiale

Twitter – https://twitter.com/ImolaOggi

Telegram – https://t.me/imolaoggi

Facebook – https://www.facebook.com/imolaoggi2

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

VK – https://vk.com/imolaoggi

Condividi