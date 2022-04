Zelensky: “abbiamo ottenuto importanti successi tattici”

“La situazione nella regione di Kharkiv è difficile. Ma i nostri militari, i nostri servizi segreti, hanno ottenuto importanti successi tattici”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un aggiornamento notturno sulla guerra.”Nel Donbass, gli occupanti stanno facendo di tutto per distruggere qualsiasi forma di vita in quest’area. I continui bombardamenti brutali, i continui attacchi russi alle infrastrutture e alle aree residenziali mostrano che la Russia vuole rendere disabitata questa zona”, ha commentato ancora il presidente. (askanews)

Successi tattici? Intanto alcuni comandanti chiedono l’estrazione per fuggire dall’Ucraina

► comandante Volynsky a Erdogan: “ci porti in Turchia, ci porti via dall’Azovstal con garanzie di sicurezza”

► Comandante Azov: “siamo pronti ad un’estrazione verso un Paese terzo”

