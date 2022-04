Tragedia a San Salvo, operaio 48enne trovato morto in casa

Tragedia in una abitazione di San Salvo dove un uomo di 48 anni è stato ritrovato morto.

Il decesso dell’uomo, un operaio di 48 anni, risale a un paio di giorni di prima. Viveva da solo e i vicini di casa non lo sentivano da qualche tempo. Hanno provato a suonare sia al citifono che al campanello della porta ma senza avere alcun esito. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che ieri pomeriggio, giovedì 28 aprile, sono entrati nell’aappartamento nel centro storico insieme ai vigili del fuoco.

48enne trovato morto in casa

All’interno la tragica scoperta: il corpo senza vita dell’uomo era sul letto nella sua camera. Il decesso, secondo l’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, risalirebbe ad almeno 48 ore prima del ritrovamento. La morte è da imputare a cause naturali, probabile un arresto cardiaco. www.chietitoday.it

Condividi