Blinken: “Usa aperti ad accordo per un’Ucraina neutrale, non allineata”. L’amministrazione Biden è aperta a un accordo di pace tra Kiev e Mosca che indichi l’Ucraina come nazione “neutrale” e “non allineata”.

Lo ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken. Se l’Ucraina decidesse per un’intesa che cancella le sue aspirazioni atlantiche, gli Stati Uniti rispetterebbero la scelta. “Sono decisione che spettano a loro”, ha aggiunto Blinken. tgcom24.mediaset.it

Condividi