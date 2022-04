Ucraina, Mattarella: ‘Italia pronta ad altre sanzioni contro Russia’

In Italia le sanzioni contro la Russia sono “pienamente operative”, ma funzionano “nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e dell’economia di libero mercato”: a chiarirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Consiglio d’Europa.

Italia pronta ad altre sanzioni

Il Capo dello Stato sottolinea però che “le imprese, in autonomia, si regolano di conseguenza, così come avviene nei Paesi che hanno un’economia di mercato”. In ogni caso “l’Italia è pronta a eventuali altre sanzioni, senza alcuna esitazione”. tgcom24.mediaset.it

🔴👉Embargo gas e petrolio russo, Yellen: “impatto dannoso sull’Europa e altre zone del mondo, ma non così negativo sulle finanze russe”

