Gas, Von der Leyen: ricatto della Russia inaccettabile

“L’annuncio di Gazprom di fermare unilateralmente la consegna di gas ai clienti in Europa è l’ennesimo tentativo della Russia di usare il gas come strumento di ricatto. Questo è ingiustificato e inaccettabile e mostra ancora una volta l’inaffidabilità della Russia come fornitore di gas”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

Leggi anche

Ricatto della Russia? Non pagano in rubli

👉Russia: stop fornitura di gas a Polonia e Bulgaria

“Siamo preparati a questo scenario. Siamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri – ha rassicurato -. Abbiamo lavorato per garantire consegne alternative e i migliori livelli di stoccaggio possibili in tutta la Ue. Gli Stati membri hanno messo in atto piani di emergenza proprio per questo scenario e abbiamo lavorato con loro in coordinamento e solidarietà”.

“Gli europei possono confidare nel fatto che siamo uniti e pienamente solidali con gli Stati membri colpiti da questa nuova sfida. Gli europei possono contare sul nostro pieno sostegno”, ha concluso. (askanews)

Condividi