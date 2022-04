Spesa militare mondiale vale 2,1 trilioni di dollari. Al primo posto gli Usa

La spesa militare mondiale ha continuato a crescere nel 2021, raggiungendo il massimo storico di 2,1 trilioni di dollari. Questo è stato il settimo anno consecutivo in cui la spesa è aumentata.

“Anche nel mezzo delle ricadute economiche della pandemia di Covid-19, la spesa militare mondiale ha raggiunto livelli record”, ha affermato il dott. Diego Lopes da Silva, ricercatore senior presso il programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. ‘C’è stato un rallentamento nel tasso di crescita in termini reali a causa dell’inflazione. In termini nominali, tuttavia, la spesa militare è cresciuta del 6,1 per cento».

Come risultato di una forte ripresa economica nel 2021, il carico militare globale – la spesa militare mondiale come quota del prodotto interno lordo (PIL) mondiale – è diminuito di 0,1 punti percentuali, dal 2,3% nel 2020 al 2,2% nel 2021.

Spesa militare mondiale, Usa al primo posto

La spesa militare statunitense è stata di 801 miliardi di dollari nel 2021, con un calo dell’1,4% rispetto al 2020. Il carico militare statunitense è leggermente diminuito dal 3,7% del PIL nel 2020 al 3,5% nel 2021

La Cina, il secondo paese più investitore al mondo, ha stanziato circa 293 miliardi di dollari per le sue forze armate nel 2021, con un aumento del 4,7% rispetto al 2020. La spesa militare cinese è cresciuta per 27 anni consecutivi. Il bilancio cinese 2021 è stato il primo nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, che durerà fino al 2025.

L’India è al terzo posto. Secondo i dati del Sipri, nel 2021, nonostante la pandemia, New Delhi ha speso 76.6 miliardi di dollari, il suo investimento più alto, con una crescita dell’1% rispetto al 2020 e del 33% dal 2012. Sempre secondo lo studio, sul totale dei 2.1 miliardi di dollari globali, il 62% della spesa grava sui cinque paesi più militarizzati: oltre ai tre già citati la Russia e il Regno Unito. AGENPRESS

