Lavrov: Nato impegnata in guerra per procura con la Russia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato la continua cessione di armi occidentali all’Ucraina significa che l’alleanza della Nato è “in sostanza impegnata in una guerra con la Russia”.

In un’intervista alla televisione russa andata in onda ieri Lavrov ha detto che “queste armi saranno un obiettivo legittimo per i militari russi che agiscono nel contesto dell’operazione speciale”. “La Nato, in sostanza, è impegnata in una guerra per procura con la Russia e sta armando quel ‘procuratore’. Guerra significa guerra”, ha aggiunto.

Condividi