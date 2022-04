AGENPARL – Igor Kirillov, capo delle truppe di protezione RCB delle forze armate russe, ha affermato che uno dei documenti ricevuti conferma che tutti gli studi ad alto rischio nei laboratori biologici ucraini sono stati condotti sotto la guida di specialisti degli Stati Uniti. Lo studio dei materiali ricevuti conferma il fatto che più di 140 contenitori con ectoparassiti di pipistrelli sono stati trasferiti dal laboratorio biologico di Kharkov all’estero. Lo ha annunciato giovedì il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche (RCB) delle forze armate russe Igor Kirillov.

“L’analisi dei materiali ricevuti conferma il fatto che più di 140 contenitori con ectoparassiti di pipistrelli – pulci e zecche – sono stati trasferiti all’estero dal laboratorio biologico di Kharkov”, ha detto Kirillov, osservando che il Pentagono è anche interessato agli insetti vettori che possono diffondersi pericolosi malattie infettive.

Coinvolgimento degli Stati Uniti

Uno dei documenti ricevuti dalle forze armate russe conferma che tutti gli studi ad alto rischio nei laboratori biologici ucraini sono stati condotti sotto la guida di specialisti degli Stati Uniti, ha affermato Kirillov.

“Uno dei documenti conferma che tutti gli studi seri sull’aumento del pericolo sono condotti sotto la diretta supervisione di specialisti degli Stati Uniti”, ha affermato Kirillov.

Secondo lui, ciò è stato dimostrato dai materiali analizzati sul progetto UP-8, che mira a studiare il virus della febbre emorragica Crimea-Congo e gli hantavirus in Ucraina. “[I materiali] confutano chiaramente l’affermazione pubblica degli Stati Uniti secondo cui solo gli scienziati ucraini lavorano nei biolaboratori del Pentagono in Ucraina senza l’intervento dei biologi americani”, ha detto Kirillov.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, ha sottolineato il capo delle truppe RKhBZ, hanno trattato con disprezzo gli specialisti ucraini. “Si attira l’attenzione sui salari estremamente modesti, per gli standard americani. Ciò indica una bassa valutazione della professionalità degli specialisti ucraini e la negligenza nei loro confronti da parte dei colleghi americani”, ha spiegato.

Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины ➡️ https://t.co/DTLgVvJ2ou pic.twitter.com/1vzzVYAHAJ — Минобороны России (@mod_russia) March 10, 2022

Kirillov ha osservato che la dichiarazione sulle buste paga conferma il fatto che l’Ufficio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pagato denaro per partecipare direttamente alla ricerca, senza coinvolgere intermediari.

Estensione del programma

I materiali studiati dalle forze armate della RF contengono proposte per espandere il programma biologico militare statunitense sul territorio dell’Ucraina, ha affermato Kirillov.

Secondo il capo delle truppe RKhBZ, in particolare, sono state trovate prove della continuazione dei progetti biologici completati UP-2, UP-9, UP-10, volti allo studio dei patogeni dell’antrace e della peste suina africana.

I documenti a disposizione delle forze armate russe confermano numerosi casi di trasferimento di campioni biologici di cittadini ucraini all’estero.

IL Progetto R-781

Il progetto R-781 degli Stati Uniti, sviluppato nei laboratori dell’Ucraina, ha studiato i pipistrelli come agenti di armi biologiche, ha affermato il capo delle truppe dell’RCB.

“Interessante il progetto R-781, dove i pipistrelli sono considerati portatori di potenziali agenti di armi biologiche. Tra le priorità ci sono lo studio dei patogeni batterici e virali che possono essere trasmessi dai pipistrelli all’uomo: gli agenti causali della peste, della leptospirosi, brucellosi, così come coronavirus e filovirus”, ha affermato Kirillov.

Trasporto di documenti

Gli Stati Uniti sono già riusciti a trasportare la maggior parte della documentazione e dei biomateriali dai biolaboratori di Kiev, Kharkov e Odessa a Leopoli e in Polonia, ha affermato Kirillov.

“Secondo le informazioni disponibili, gli americani sono già riusciti a evacuare la maggior parte della documentazione dai laboratori di Kiev, Kharkov e Odessa, inclusi database, biomateriali e attrezzature, all’Istituto di ricerca di epidemiologia e igiene di Leopoli e al consolato americano a città di Leopoli raccolte sul territorio della Polonia”, ha detto.

La dichiarazione di Nuland ha confermato indirettamente l’attuazione del programma biologico militare del Pentagono in Ucraina, ha affermato Kirillov.

Giovedì scorso, il portavoce del ministero della Difesa russo, il Magg. Gen. Igor Konashenkov, ha affermato che le forze armate russe hanno trovato prove nei documenti dei biolab ucraini che il Pentagono aveva finanziato la ricerca su un meccanismo di diffusione segreta di agenti patogeni mortali.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare speciale in Ucraina in risposta all’appello di aiuto dei leader delle repubbliche del Donbass. Ha sottolineato che i piani di Mosca non includono l’occupazione dei territori ucraini, l’obiettivo è la smilitarizzazione e la denazificazione del Paese. Come affermato dal ministero della Difesa russo, l’esercito russo non colpisce le città, ma disabilita solo le infrastrutture militari, quindi nulla minaccia la popolazione civile.

Condividi