Letta: ‘se in Francia vince Le Pen è vittoria di Putin’

“Se in Francia” al ballottaggio delle elezioni presidenziali 2022 “vincesse Marine Le Pen sarebbe la fine dell’Europa comunitaria. Sarebbe una vittoria di Putin, sarebbe un fatto più importante dell’invasione dell’Ucraina, il percorso dell’integrazione europea sarebbe terremotato”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta incontrando la stampa estera.

“Mi ha colpito come gli elettori” in Francia “non abbiamo sanzionato la vicinanza a Putin di candidati al primo turno delle elezioni francesi: ovviamente mi son subito detto, se succede così in Francia è probabile che finirà per succedere così anche in Italia”, dove “vi sono leader politici che sono stati molto prossimi politicamente a Putin. La cosa mi ha colpito e preoccupato”. ADNKRONOS

