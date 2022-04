Biden: nuove trivellazioni alla ricerca di gas e petrolio

Per la prima volta da quando e’ arrivato alla Casa Bianca Joe Biden concedera’ migliaia di ettari di terreno pubblico in tutti gli Stati Uniti per nuove trivellazioni alla ricerca di gas e petrolio. Una mossa voluta dall’amministrazione americana per cercare di combattere l’impennata dei prezzi dell’energia causata dalla guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina, ma che e’ destinata a scontentare parte dell’elettorato democratico, gia’ deluso dalle politiche del presidente sull’ambiente. ANSA

Biden: "Tagliare il gas russo danneggerà l'Europa, ma è il prezzo che SONO DISPOSTO a pagare" https://t.co/UPhI6zTDKy — Imola Oggi (@ImolaOggi) April 15, 2022

Condividi