Malore improvviso, operaio 29enne muore al lavoro

Operaio 29enne muore al lavoro – Tragico episodio la mattina di mercoledì 13 aprile, in un’azienda della zona industriale di San Ponso, nel canavese. Un operario di 29 anni di Bosconero è arrivato al lavoro e si è accasciato per un malore.

Immediati i soccorsi del 118 che sono intervenuti anche con un elicottero atterrato sui prati della cittadina. I sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo: per il giovane non c'era più nulla da fare. I carabinieri di Courgnè stanno facendo i rilievi per accertare la dinamica degli eventi.

