Sascha Mancini trovato morto in casa a 29 anni

Giovane trovato morto in casa. Tragedia qualche giorno fa a Vetralla – Un ragazzo di 29 anni, Sascha Mancini, è stato trovato morto in casa. Non si sa ancora cosa possa avere causato il decesso, sul caso stanno indagando i carabinieri. Lo scrive il giornale locale www.tusciaweb.eu

La notizia è circolata subito in paese e ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi nei giorni scorsi sui social.

“Manchi amico mio – scrive Marco -. Non riesco a capire come hai potuto lasciarci così”. E ancora. “Proteggi da quel meraviglioso posto dove ora ti trovi- scrive Patrizia – tuo padre, tua madre e Ilaria”.

Sulla salma del giovane è stata disposta l’autopsia.

