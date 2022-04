Covid, Rezza: “sforzo per convincere i profughi ucraini a vaccinarsi”

Convincere i profughi ucraini a vaccinarsi – “Bisogna fare uno sforzo addizionale per far sì che le persone provenienti dall’Ucraina accettino di essere vaccinate contro Sars-Cov-2. E continueremo a fare dei richiami su questo. Le Regioni sono allertate, e credo ci sia un’attivazione da parte loro per far sì che le coperture vaccinali per i profughi siano particolarmente elevate”.

Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale e somministrazione della seconda dose di richiamo, oggi a Roma. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista

► Guardia di frontiera: 870mila profughi sono tornati in Ucraina

Condividi