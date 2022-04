Spari in metropolitana a New York: almeno 13 feriti

Almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all’interno della stazione Sunset Park della metropolitana di New York. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino. Le immagini diffuse sui social ritraggono persone insanguinate sulla banchina. Il sospettato, un afroamericano alto un metro e sessantacinque, indossava una maschera antigas e un giubbino arancione: era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority; ciò gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla. L’attentatore, prima di fuggire, ha lanciato una bomba fumogena. Ora è caccia all’uomo. In città sono stati dispiegati gli agenti antiterrorismo.

Spari in metropolitana a New York, immagini sui social

Nelle immagini pubblicate sui social si vedono diverse persone a terra, assistite da altri pendolari, e scene di panico sulla banchina. Le foto mostrano anche scie di sangue sul pavimento della stazione proprio di fronte a un vagone della metropolitana fermo. Nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sarebbero lanciati in un treno che stava passando per scappare.

Il sindaco di New York Eric Leroy Adams continua a seguire gli sviluppi sulla sparatoria e lancia un avvertimento alla popolazione: “Mentre raccogliamo informazioni, chiediamo ai residenti di tenersi alla larga dall’area per loro sicurezza e per facilitare le indagini”, afferma il suo portavoce.

Varie linee della metropolitana di New York, tra Brooklyn e Manhattan, sono state sospese. Lo ha fatto sapere su Twitter la Metropolitan Transit Authority.

L’Fbi è sulla scena del crimine. La sparatoria ha causato allarme anche in altre città americane, dove la sicurezza è stata rafforzata e in particolare a Washington, dove al momento però non c’è nessuna credibile minaccia. tgcom24.mediaset.it/mondo

L'autore dell'assalto alla metro di #NewYorkCity indossava una maschera antigas, ha lanciato anche fumogeni all'interno del vagone della metro prima di esplodere diversi colpi, 13 feriti. La polizia setaccia l'esterno della stazione di Sunset Park ma anche i tunnel interni. pic.twitter.com/z4AihZvfIH — pina debbi (@pidebbi) April 12, 2022

