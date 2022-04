Malore, muore Roberto Rossi allenatore sportivo di 50 anni

Gli oltre centotrenta ragazzi e ragazze dell’associazione Sportiva Dilettantistica San Cassiano di Predappio, che riunisce appassionati di calcio, atletica, pallavolo e danza aerea, piangono la morte improvvisa di Roberto Rossi, 50 anni, crollato a terra mercoledì pomeriggio per un malore, mentre tagliava l’erba nel giardino della sua casa nella frazione di Santa Lucia.

Roberto lavorava come operaio in una ditta di Meldola, con la sua scomparsa lascia la sorella Federica e il fratello gemello Alessandro. Il cinquantenne era molto conosciuto e amato nel mondo dello sport predappiese e non solo. Da diversi anni allenava le due squadre di pallavolo femminile, under 12 e under 14, come braccio destro di Silvia Piovaccari, presidente dell’Associazione San Cassiano.

Racconta Silvia, ancora incredula della morte improvvisa e in lacrime: “Proprio l’altra sera ero con le ragazze in piazza Sant’Antonio a Predappio, in attesa che arrivasse Roberto, per andare a Forlì a disputare una partita di campionato, quando è arrivata la sconvolgente notizia della sua improvvisa morte. Si può immaginare come siamo rimasti tutti”.

