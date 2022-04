Onu: “Denunce di stupri commessi da soldati ucraini”

Stupri commessi da soldati ucraini – Guerra Russia Ucraina, Rosemary DiCarlo (Onu) sulle denunce di violenze sessuali di membri delle forze ucraine. La sottosegretaria generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, ha parlato all’assemblea Onu di “stupri di gruppo e di fronte a bambini commessi dalle forze russe, ma l’Onu ha ricevuto anche denunce di violenze sessuali commesse da membri delle forze ucraine e delle milizie di difesa civili. La missione dell’Onu per i diritti umani in Ucraina sta continuando a indagare per verificare queste accuse”. Fonte: Agenzia Vista

