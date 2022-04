La decisione di porre un veto sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato “fu giusta”, e Angela Merkel non ne e’ affatto pentita. L’ex cancelliera, che uscita di scena tace da mesi anche per non mettere in ombra il governo di Olaf Scholz, ha replicato con un secco comunicato alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

► Wsj: 5 giorni prima della guerra, Scholz propose a Zelensky di rinunciare alla Nato. Lui rifiutò

Condividi