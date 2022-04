Bucha, Capuozzo posta il video della polizia ucraina: dove sono i morti?

Non si placano le polemiche sulle ricostruzioni della strage di civili a Bucha. I media occidentali sono certi nell’attribuire la paternità dell’eccidio – sono centinaia i morti trovati nella cittadina a quaranta chilometri da Kiev – alle forze armate russe che tre settimane fa hanno lasciato l’area lasciando dietro di sé una scia di sangue. Ma Mosca respinge le accuse dell’Ucraina e parla di messa in scena creatoadagli ucraini. Il giornalista Tony Capuozzo, veterano dei teatri di guerra, ha fin da subito sollevato dubbi che dietro al massacro ci sia sicuramente la Russia. L’inviato di guerra adduce a dimostrazione di questa tesi foto e video che smentiscono la ricostruzione ufficiale, tra cui un lungo filmato realizzato dalla polizia ucraina.

Capuozzo lo ha postato su Facebook: “È questo è il lungo video della polizia ucraina (ripeto, ucraina) girato il 2 aprile a Bucha. Due giorni dopo che i russi sono andati via da Bucha. Non si vedono morti. Civili vivi e contenti di essere liberati, ma neanche un morto per le strade. Allora i morti che appaiono dal 3 aprile da dove vengono?” scrive il giornalista. In realtà nelle immagini girate dalle forze dell’ordine ucraine si vede un cadavere a bordo della strada, ma non le decine e decine di corpi visti in altri filmati. Il video mostra gli agenti che pattugliano le strade di Bucha e rimuovono dalla strada i veicoli abbandonati o incidentati, parlano con le persone, si muovono a piedi tra le case.

Lunedì 4 aprile il giornalista Mediaset a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, aveva affermato di nutrire forti dubbi su quello che è accaduto a Bucha. “Il 30 marzo i russi si sono ritirati, il 31 marzo il sindaco di Bucha rilascia un’intervista in cui esprime la propria soddisfazione per il fatto che i russi hanno finalmente abbandonato il paese. Il 1° aprile c’è un’altra intervista e nessuno fa menzione dei morti in strada. Poi il 2 aprile spunta fuori un filmato della polizia ucraina che mostra soltanto un cadavere (quello mostrato oggi su Fabebook, ndr). Il 3, invece, iniziano a circolare tutti i morti che abbiamo visto. Da dove sono saltati fuori tutti questi corpi. Possibile che dopo 4 giorni nessuno ha messo una coperta su questi cadaveri?” le frasi di Capuozzo nel programma di Porro. www.iltempo.it

