Addio a Manuel Pescollderungg: ex slalomista della nazionale muore a 41 anni

BOLZANO. È morto a soli 41 anni è mancato per una malattia fulminante Manuel Pescollderungg, nativo dell’Alta Badia ex nazionale di sci alpino che ha vantato, nel corso della sua carriera, sei presenze (tutte in slalom) a livello di Coppa del Mondo, e una serie di piazzamenti nella top ten di Coppa Europa fra il 2004 e 2010.

Sposato e padre di due figli, Manuel era maestro di sci della scuola di Colfosco, allenatore e istruttore federale. Tra i moltissimi messaggi di dolore e di cordoglio arrivati alla famiglia, quelli del Presidente della Fisi Flavio Roda, del Consiglio Federale e di tutta. https://www.ladige.it

