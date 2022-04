Aprile, neve in provincia di Roma

La neve ha imbiancato la provincia di Roma. Sabato 2 aprile, infatti, nella zona dei castelli romani è tornato l’inverno. Se in città si sono segnalati fenomeni di graupel, pioggia, fulmini e il forte vento che ha causato anche il crollo di un albero a Villa Borghese, con una donna rimasta ferita gravemente, ai Castelli Romani, la neve è scesa copiosa.

Non solo a Rocca di Papa e Rocca Priora, dove era ampiamente previsto, ma anche a Frascati, Monte Compatri, Marino, Albano, Ariccia, Grottaferrata e a Velletri.

Strade ghiacciate sul territorio anche in via Pratoni del Vivaro e alcuni tratti di via dei Laghi e via Tuscolana, con la protezione civile che ha intanto diramato l’allerta meteo e i mezzi sono pronti a far fronte agli eventuali disagi sulle strade. La neve ha cominciato a cadere circa dalle ore 17 di sabato pomeriggio. Tanti i video e le foto sui social, delle innevate. www.romatoday.it

Condividi