Prof. Orsini querela Andrea Romano (Pd)

Il prof. Alessandro Alessandro Orsini querela il deputato dem Andrea Romano. “Mi sono rivolto a uno studio legale per querelare Andrea Romano, il deputato del Partito Democratico che mi sta diffamando”, scrive Orsini, professore di sociologia del terrorismo, su Facebook. Orsini da settimane, dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, è diventato un personaggio televisivo al centro del dibattito per le sue posizioni sul conflitto, da alcuni giudicate filo-russe.

“Gli avvocati mi dicono che Andrea Romano come parlamentare gode della tutela garantitagli dall’art. 68 della Costituzione, che bloccherebbe il procedimento e renderebbe inutile la mia querela”, prosegue. “Solo se rinunciasse a questo privilegio, potrei chiedere ai giudici di accertare, come ha detto Romano e come dovrebbe dimostrare, se io sono davvero il pifferaio di Putin. Questa sera sarò a Carta Bianca Rai Tre. Gratuitamente”, afferma Orsini. (adnkronos)

Condividi