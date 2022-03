Stroncato da un infarto, muore il ciclista Cédric Baekeland

La tragica notizia risale ad alcuni giorni fa, ma la stampa spagnola ne ha dato conto solo nella tarda serata di ieri (qui El Mundo Deportivo): il 28enne ciclista belga Cédric Baekeland è morto, stroncato da un infarto, mentre si trovava in ritiro a Mallorca con i compagni di squadra della Body & Bike-BMB Boekhouding. Lo scrive www.tuttobiciweb.it, sito del ciclismo italiano

Giunto nell’isola il 12 marzo per completare la preparazione in vista del debuto stagionale previsto a Slypskapelle il 26 marzo prossimo, il dilettante belga si è sentito male sul far della sera, dopo una giornata di allenamento trascorsa senza problemi. È stato subito soccorso dai compagni di squadra ma l’intervento tempestivo dei sanitari non è servito a salvargli la vita.

La stessa squadra ha dato la notizia in questo modo martedì scorso. “È con grande tristezza che confermiamo la notizia che stava circolando là fuori. Il nostro buon amico e compagno di squadra Cédric Baekeland è morto la scorsa notte nel sonno. Cedric si stava concentrando con la squadra a Maiorca per preparare l’inizio della stagione. A nome del team, inviamo tutto il nostro supporto a familiari e amici. Mi manchi”.

