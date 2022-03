Letta: ‘Progressisti visionari per vincere le prossime elezioni’

Roma, 19 marzo 2022 – “Vorrei usassimo il termine visionario nell’accezione non italiana ma inglese o francese, perché c’è una differenza, in italiano visionario ha quasi un’accezione negativa, in inglese e in francese ha una accezione positiva. Vorrei che riprendessimo questa accezione positiva e vorrei che fossimo progressisti visionari, coloro che condividono una grande visione per il futuro, che non si fermano all’oggi e non hanno uno sguardo voltato all’indietro. Saremo una comunità che offrirà un progetto politico vincente alle prossime elezioni”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo on line all’evento ‘Visione Comunè, organizzato a Roma da Elly Schlein. Visione Comune Fonte: Agenzia Vista

Condividi