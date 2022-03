Belgio, auto sulla folla: 6 morti

Sono sei le persone morte a Strépy-Bracquegnies, in Belgio, dove un’auto ha investito una folla di persone riunite per un tradizionale festeggiamento del Carnevale. Lo riporta la televisione belga, Rtbf, citando sul suo sito la cellula di emergenza allestita dalla città. Molti feriti restano in gravi condizioni, rende noto la stessa fonte. I feriti gravi sarebbero 12.

Auto sulla folla: 20 feriti

Il sindaco della vicina La Louvière, Jacques Gobert, ha parlato anche di 20 feriti lievi. “Un’auto che viaggiava a velocità sostenuta è piombata sulla folla che si era raccolta per l’occasione. Il conducente ha poi proseguito ma l’abbiamo fermato”, ha aggiunto. adnkronos

