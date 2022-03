Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è positivo al Covid. ”Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al covid – ha scritto in un tweet – Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”.

Gualtieri è vaccinato e si è sempre espresso a favore dell’inoculazione complimentandosi con Zingaretti per l’alta percentuale di vaccinati raggiunta nella regione Lazio.

