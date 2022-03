Zelensky: opinione UE su adesione dell’Ucraina in pochi mesi

BRUXELLES, 18 MAR – Video chiamata tra la presidente della commissione europea e il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’opinione della Commissione europea sulla richiesta di adesione dell’Ucraina alla UE sarà pronta in pochi mesi“, scrive Zelensky in un tweet.

“Il percorso europeo dell’Ucraina è ora iniziato”, gli fa eco la presidente della Commissione. “Tempi come questi richiedono visione, fermezza e resistenza per compiere un passo difficile dopo l’altro. La Commissione europea procederà in questo percorso”, scrive von der Leyen, annunciando l’erogazione di una seconda quota di circa 300 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina. L’opinione della Commissione è il primo passo per avviare la procedura di adesione. (ANSA)

Ma voi ve lo ricordate quando il compagno Zelensky premiava con il titolo di "Eroe dell'Ucraina" il neonazista Dmitry Kotsyubaylo di Settore Destro? Che tempi meravigliosi, quelli. pic.twitter.com/pCI6FL0Vg0 — Ottobre Rosso (@ComunistaRosso) March 12, 2022

