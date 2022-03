Ucraina, Fmi: rischio carestia in molti Paesi

New York, 14 mar – L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia “mette a rischio la sicurezza alimentare globale”. Lo sostiene il Fondo monetario internazionale, in un rapporto preliminare sull’Ucraina. A causa del blocco delle esportazioni di prodotti agricoli da Ucraina e Russia, infatti, la guerra sta gia’ provocando un forte aumento dei prezzi, con ripercussioni sui Paesi piu’ poveri.

“La guerra in Ucraina significa la carestia in Africa” ha detto domenica la direttrice generale dell’Fmi, Kristalina Georgieva, in un’intervista alla Cbs.

(RADIOCOR) 14-03-22 16:49:01 (0468)FOOD 5 NNNN

Condividi