Letta con l’elmetto, “iscriviti al Pd”: manifesti della sinistra radicale a Roma

Enrico Letta con l’elmetto, la scritta ‘iscriviti al Pd’ per la ‘campagna di arruolamento 2022’, il logo dei dem e uno sprezzante ‘spezzeremo le reni alla Russia’. Sono i manifesti con cui gli attivisti del Collettivo Militant e alcuni movimenti romani della sinistra radicale hanno tappezzato nella notte il centro della Capitale, puntando il dito contro il Pd “colpevole di aver promosso e foraggiato il pericoloso coinvolgimento dell’Italia nel conflitto russo-ucraino”.

Le affissioni, nelle strade limitrofe la Camera e il Senato, ma anche via del Corso, piazza del Gesù, via del Plebiscito, il Pantheon, via Nazionale, via Tomacelli e via della Scrofa tra le altre, contestano con un manifesto ‘fake’ l’interventismo militare e la Nato mettendo nel mirino i dem. adnkronos

