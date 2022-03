07 MAR – Le importazioni di energia dalla Russia sono “essenziali” per l’approvvigionamento dell’Europa. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. (ANSA).

“La carenza di energia potrebbe minacciare la coesione sociale”: la Germania mette in guardia contro il divieto delle importazioni di energia dalla Russia.

"Energy Shortages Could Threaten Social Cohesion": Germany Warns Against Ban On Energy Imports From Russia https://t.co/5U9lRaJPmS

