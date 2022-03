L’Espresso in vendita, Damilano lascia la direzione

Marco Damilano lascia la direzione de ”l’Espresso”. Al suo posto è stato nominato Lirio Abbate. A darne notizia una nota di Gedi in cui si legge ”il direttore de L’Espresso ha rassegnato oggi le dimissioni. Il Gruppo ringrazia Marco Damilano per il lavoro svolto in questi anni e, contestualmente, informa di aver nominato alla direzione della testata Lirio Abbate, già vicedirettore de L’Espresso, con effetto immediato. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro”.

Damilano, la lettera a John Elkann

DAMILANO – “Questa mattina ho scritto una mail all’ingegnere John Elkann, presidente del gruppo Gedi, per comunicare la mia decisione di lasciare la direzione dell’Espresso, dopo quattro anni e mezzo”, scrive nell’editoriale pubblicato sul sito dell”Espresso’ Damilano, annunciando così le sue dimissioni da direttore dopo “avere appreso della decisione di vendere L’Espresso da un tweet di un giornalista, due giorni fa, mercoledì pomeriggio”. (adnkronos)

