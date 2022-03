Ucraina, Boldrini: “Salvini, Meloni e Berlusconi sempre stati vicini a Putin. Non dimentichiamo”

“Non dimentichiamoci che Salvini vedeva in Putin il suo modello politico fino a non poco tempo fa. Ma non solo anche Meloni. Non parliamo di Berlusconi che ci andava a braccetto. Putin non ha mostrato oggi il suo lato cattivo. Le donne, la comunità Lgbt e chi vuole manifestare liberamente il proprio pensiero in Russia sanno bene che Putin è sempre stato così” così la deputata Laura Boldrini a margine della preghiera dei deputati e senatori nel Chiostro della Chiesa di San Gregorio Nazianzeno a Roma. Fonte: Agenzia Vista

E mentre altri erano vicini a Putin, lei riceveva un neonazista dichiarato

► Segreteria del Pci attacca la Boldrini: “ha ricevuto un neonazista dichiarato”

