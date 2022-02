Letta: “UE unita e ferma. Putin ha perso la scommessa”

Roma, 26 febbraio 2022 – “Non è vero che l’Europa non è unita. In pochissimi giorni ha dimostrato di saper esprimere una posizione unitaria e ferma, che sta cambiando l’ordine delle cose. Perchè Putin aveva scommesso su una differenziazione dei Paesi europei e sua una incapacità degli europei di prendere le posizioni più dure e nette possibili”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, in collegamento con il congresso dei Radicali italiani – Fonte: Agenzia Vista

