Rincaro dei carburanti: camionisti bloccano il porto di Ravenna

Traffico bloccato e disagi questa mattina a Ravenna per una protesta spontanea messa in atto dagli autotrasportatori contro il rincaro dei carburanti. A partire dalle 7 un gran numero di mezzi si è fermato, bloccando di fatto il transito verso la zona industriale e portuale, mentre in città la circolazione è andata in tilt.

Alle 9.40 è stata riaperta la via Classicana ma è rimasto un il presidio nei pressi dell’area portuale. L’intervento di polizia e carabinieri ha permesso di aprire alcuni varchi mentre un numeroso gruppo di lavoratori si è riunito nel parcheggio della Sapir al porto San Vitale

Protesta contro il rincaro dei carburanti

Un sit-in, fanno sapere gli organizzatori della protesta, nato “spontaneamente, viste le inconcludenti discussioni tra parti sindacali e governo. Con questi costi le nostre ditte sono a rischio“. Tra gli altri motivi della manifestazione dei camionisti al Porto San Vitale di Ravenna, oltre al caro carburante, le misure anti-Covid del governo, tra cui il Green pass.

La protesta fa seguito alla mobilitazione degli autisti in corso anche in altre città, come Palermo e Caltanissetta. www.rainews.it

