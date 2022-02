Malore improvviso, muore pallavolista di 13 anni

Milano – A causa di un malore, si è spenta improvvisamente, qualche giorno fa, la vita di una giovanissima pallavolista.

Lo scrive il sito sportivo www.aspesvolley.it

“E’ con estremo dolore nel cuore che diamo la notizia della prematura scomparsa di Valentina.

La nostra grande Famiglia piange la scomparsa di Vale che a soli 13 anni ci ha lasciati all’improvviso nella notte tra Sabato e Domenica.

Daremo l’ultimo saluto a Valentina, giovedì 17 alle 14:45 presso la Chiesa della Passione di via Conservatorio a Milano. Per le atlete e le famiglie che lo desiderano, partiremo dal centro sportivo ISU di via Valvassori Peroni alle 13:30; raggiungeremo la Chiesa con il Tram 19.”

Muore pallavolista di 13 anni, sulla pagina Fb l’addio alla giovane atleta

“Cara Vale, ma in quanti eravamo! In tantissimi, tutti li per darti il nostro ultimo saluto, commossi nell’ascoltare le testimonianze di tutte le persone che la tua breve vita ha toccato. In decine, se non centinaia li stretti intorno alle parole orgogliose di mamma Cristina. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato con noi al tuo ultimo viaggio terreno e ricordare per sempre le tue compagne di scuola che hanno intonato per te “Pastello Bianco”, i palloncini bianchi in un cielo più azzurro che mai, le tue compagne di squadra abbracciate l’una all’altra….”

