Francia: approvata legge per estendere l’aborto da 12 a 14 settimane

I deputati francesi hanno approvato definitivamente una legge bipartisan che estende la durata legale dell’aborto in Francia da 12 a 14 settimane.”Votanti 191, voti raccolti 182, a favore 135, contrari 47. La legge è approvata”, ha dichiarato in aula il vice presidente dell’Assemblea nazionale David Habib.

Legge per estendere l’aborto – Spiega il ministro della Salute, Olivier Véran:

“L’iter della legge è durato mesi per non dire anni, con il parere favorevole del Consiglio nazionale di etica, e offre un progresso importante per l’accesso delle donne alla salute pubblica prolungando il limite legale per l’interruzione di gravidanza da 12 a 14 settimane, e da 5 a 7 settimane per l’aborto ad induzione medica. Inoltre consentiamo alle ostetriche che lo desiderano di formarsi per potere in futuro effettuare loro stesse degli aborti ad induzione strumentale. Lo ripeto è un giorno importante per i diritti delle donne nel nostro paese, un progresso della storica legge voluta dall’illustre Simone Veil”. askanews

