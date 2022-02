Draghi: “Prevaricazioni e soprusi non vanno tollerati”

“Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiudendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del ‘Mediterraneo frontiera di pace’, promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dal Comune di Firenze.

“In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano – ha sottolineato – La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo”. (adnkronos)

