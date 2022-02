Trento, il 31enne Davide Marchesino trovato morto in casa

TRENTO. Davide Marchesino, 31 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Trento. Il rinvenimento del corpo è avvenuto nella giornata di martedì e per capire cosa sia successo bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia che arriveranno nei prossimi giorni. Lo scrive www.ildolomiti.it

Davide avrebbe compiuto 32 anni a luglio, un ragazzo molto conosciuto in città. Lavorava come assistente di laboratorio all’istituto Tambosi e Buonarroti di Trento.

Un dramma che ha gettato nel dolore non solo i famigliari, ma anche tantissimi amici e colleghi che conoscevo Davide, un ragazzo solare e pieno di entusiasmo. Tantissimi i messaggi di dolore e i ricordi sui social per Davide Marchesino da parte di chi lo aveva conosciuto in questi anni.

