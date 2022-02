Ricciardi: “La pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo”

“La pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo”, dice Walter Ricciardi, consigliere di Speranza e ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma. Quanto all’Italia e alla necessità di una quarta dose, che intanto è somministrata ai fragili – scrive Adnkronos – “è un inizio alla luce dell’esperienza israeliana, ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti. L’immunità anticorpale cala, ma quella cellulare potrebbe durare più a lungo. Si vedrà”.

Una delle cose che è difficile capire è, allora, perché non ci si affretti a creare le condizioni per fornire i vaccini a prezzi accessibili anche agli stati che – spesso – non possono permetterseli.

